De onde venho

Waslat Nazimi: Em casa entre duas culturas

Waslat Hasrat Nazimi veio para a Alemanha como refugiada quando tinha quatro anos. A sua vida tem sido por isso influenciada por ambas as culturas, alemã e afegã. E só com a mistura de ambas diz “considerar-se em casa”. Waslat Nazimi abraçou, recentemente, a apresentação do talk-show “TALKforyou” que coloca os refugiados no ar para partilhar as suas experiências.