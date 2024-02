Educação África

Ligar e Desligar: Um Reinício Saudável

Marta Barroso

06/02/2024 6 de fevereiro de 2024

Esta série aborda a utilização saudável e equilibrada das novas tecnologias da comunicação. Com Esperança, Jéssica e Ricardo percebemos que desafios podem trazer as redes sociais e a pressão da tecnologia no dia a dia.