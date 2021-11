7 de Dezembro de 2020 - Manhã

Portugal disponível para ajudar Moçambique "no que for necessário" no combate ao terrorismo. Bispo de Pemba reforça apelo à mobilização de apoios para deslocados em Cabo Delgado. Gana vai às urnas eleger o novo Presidente: Nana Akufo-Addo e John Mahama são os favoritos. Learning by Ear - Aprender de Ouvido.