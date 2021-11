Contra o Crime: As radionovelas da DW para jovens africanos

Várias equipas de investigadores resolvem vários casos complexos. Ao longo dos episódios - que em português têm uma duração de três a quatro minutos cada -, esclarecem assassinatos, investigam vestígios sangrentos de falsificadores de medicamentos ou de usurpadores de terras ou seguem o rasto de caçadores furtivos.

"O formato policial permite que sejam abordados temas importantes da atualidade, apresentados em forma de ficção, de modo a cativar e a educar em simultâneo", afirma Claus Stäcker, diretor do departamento de programas africanos da DW. "Contra o Crime é um programa de rádio educativo e divertido".

As histórias incentivam os jovens ouvintes a encarar as ameaças e os desafios do seu dia-a-dia de forma mais consciente e com nova coragem. Uma das radionovelas aborda as estratégias de recrutamento das organizações terroristas – num enredo policial em torno de uma bombista suicida. A série foi escrita por Pinado Abdu, da redação Hauçá da DW, que no seu programa se confronta diariamente com as consequências do terror causado pelo grupo Boko Haram no norte da Nigéria.

As outras radionovelas também foram escritas por autores africanos. O conhecido autor queniano de literatura policial Mukoma wa Ngugi foi responsável pela série sobre medicamentos falsificados "Drogas que curam, drogas que matam". Helon Habila, da Nigéria, e Andrew Brown, da África do Sul, apoiaram os autores das redações africanas da DW no desenvolvimento de outras histórias.

Produção local - em cinco línguas

"Contra o Crime" está disponível em português, inglês, francês, hauçá e suaíli. As séries foram produzidas em África com atores locais - em Maputo (Moçambique), Abuja (Nigéria), Abidjan (Costa do Marfim) e Dar es Salaam (Tanzânia).

"A série Contra o Crime é muito importante porque aborda grandes desafios, que têm de ser superados por mulheres jovens e sobretudo por homens nos nossos países", considera a atriz queniana Wanjiku Mwaurah.

As radionovelas podem ser ouvidas através de cerca de 250 estações parceiras na África sub-saariana e também estão disponíveis online e como podcast.

