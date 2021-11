O Al-Shabaab, também conhecido por Movimento de Resistência Popular na Terra das Duas Migrações, é um grupo terrorista e fundamentalista islâmico que atua primordialmente no sul da Somália.

O Al-Shabaab é uma organização com ligações muito próximas à Al-Qaeda, um dos principais e mais influentes grupos extremistas do mundo. Fundada em 2004, a milícia Al-Shabaab controlou durante vários anos grande parte da capital da Somália, Mogadíscio, e grandes áreas no centro e sul do país. Com o apoio de tropas etíopes e quenianas, um governo de transição conseguiu expulsar o grupo da capital e da maioria das outras cidades em 2011. No entanto, a milícia Al-Shabaab continua a levar a cabo vários ataques, tanto na Somália como no vizinho Quénia.