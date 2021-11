Um ataque é a execução de uma ação ofensiva contra alguém ou alguma coisa.

No seu sentido lato, um ataque costuma ser uma ação ofensiva. Pode ser violenta, como um ataque terrorista ou um ataque armado. Um ataque pode igualmente ser uma manifestação repentina de saúde, normalmente recorrente dos sintomas de uma doença: um ataque de asma, por exemplo. Um ataque pode ainda ser uma ação que desgasta ou destrói gradualmente alguma coisa: um ataque de formigas. No desporto, um ataque é uma investida com vista à vitória.