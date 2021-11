Uma droga é uma substância vegetal, mineral ou animal que tem efeito estimulante, alucinogénio, narcótico ou deprimente.

Entende-se por drogas leves aquelas que têm um baixo grau de dependência, como é o caso do canábis, ao passo que as drogas pesadas criam uma forte dependência (como a cocaína e a heroína). Por outro lado, as drogas são as matérias-primas de origem biológica que se utilizam, seja de maneira direta ou indireta, para a elaboração de medicamentos. A composição química da droga fornece uma ação farmacológica que é útil para a terapia. As drogas são substâncias que, ao serem introduzidas no organismo, podem alterar ou modificar as suas funções.