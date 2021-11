A agricultura é a lavoura ou o cultivo da terra e inclui todos os trabalhos relacionados com o tratamento do solo e a plantação de vegetais.

As atividades agrícolas destinam-se à produção de alimentos e à obtenção de verduras, frutas, hortaliças e cereais. A agricultura tem também como objetivo a obtenção de bebidas, fibras, energia, matéria-prima para roupas, construção, medicamentos ou apenas a contemplação estética. O termo lavrador aplica-se ao proprietário de terras rurais onde, normalmente, é praticada a agricultura, a pecuária ou ambos. O surgimento da agricultura foi um passo essencial no desenvolvimento da humanidade. Os historiadores afirmam que, no período Neolítico, o homem passou da caça, da pesca e das colheitas para as atividades agrícolas e pecuárias.