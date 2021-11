Al-Qaeda é uma rede terrorista internacional, dividida em células e grupos independentes, que opera desde 1988, quando foi fundada pelo terrorista saudita Osama bin Laden.

São atribuídos a esta organização fundamentalista islâmica diversos atentados contra alvos civis e militares em África, Médio Oriente, Europa, Ásia e Estados Unidos. Os ataques de 11 de setembro de 2001, em Nova Iorque, Washington e Pensilvânia, assim como os atentados de Madrid, Londres, Bali, Jacarta e contra a sede do jornal Charlie Hebdo, em Paris, foram perpetrados por grupos com ligações a esta rede. Atualmente é chefiada por Ayman al-Zawahiri, um médico pediatra egípcio. De acordo com documentos da organização, o seu objetivo é estabelecer um califado global e destruir as economias do Ocidente.