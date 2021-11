Dengue é uma infeção provocada por um flavivírus e transmite-se através da picada de mosquitos infetados do género Aedes, particularmente os Aedes aegypti.

Os sintomas da dengue surgem entre três a 14 dias após a picada do mosquito infetado. A dengue não se transmite de pessoa para pessoa. A doença manifesta-se, geralmente, por febre, dores de cabeça, dores nos músculos e nas articulações, vómitos e manchas vermelhas na pele e, embora mais raramente, por um quadro hemorrágico que pode ser fatal. Os vetores de transmissão, os mosquitos que transmitem a doença, predominam em extensas áreas do globo terrestre, particularmente nas regiões tropicais e subtropicais. Existe, no entanto, uma vacina contra esta doença.