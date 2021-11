A tuberculose consiste numa doença contagiosa que atinge sobretudo os pulmões, mas que pode afetar outros órgãos e áreas do organismo humano como os gânglios, os rins, os ossos, os intestinos e as meninges.

A tuberculose é causada por uma bactéria, o bacilo de Koch, que se transmite de pessoa para pessoa. Na maior parte dos casos, o organismo tem capacidade de resistência. Contudo, o organismo pode continuar a albergar a bactéria e, quando fragilizado por alguma doença, como o HIV/Sida, o cancro, a diabetes ou o alcoolismo, desenvolve-la. Os idosos e as crianças são os mais suscetíveis de contrair esta infeção logo após o contacto com um doente. A transmissão é feita por tosse, espirros e gotículas produzidas por indivíduos que expulsam os bacilos para o ambiente. A doença pode levar a sequelas graves como insuficiência respiratória, lesão neurológica permanente e morte. Tosse constante e frequente por mais de três semanas já deve ser encarada como um sinal clínico importante e suficiente para procurar o médico de família, pois a tuberculose pulmonar apresenta tosse persistente, com catarro de aspeto amarelado, às vezes com sangue, febre baixa no final do dia, suores noturnos, perda de peso, falta de apetite e fraqueza generalizada.