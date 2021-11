A República Árabe do Egito é um país do nordeste da África, numa região predominantemente desértica, que inclui também a península do Sinai, na Ásia. A sua capital é a cidade do Cairo.

O Egito é um dos países mais populosos da África e do Médio Oriente. A sua população está concentrada, sobretudo, nas margens do rio Nilo, praticamente a única área não desértica do país. Cerca de metade da população egípcia vive em centros urbanos, em especial no Cairo, na Alexandria e em outras grandes cidades do delta do Nilo. O Egito, que esteve até 1922, debaixo do império Britânico, possui uma das histórias mais longas e ricas de ponto de vista cultural entre os Estados modernos. A Primavera Árabe, uma onda revolucionária de libertação política, atingiu o Egito em 2011, levando à renúncia de Mubarak, ditador que conduziu o país durante três décadas de governo autocrático. Depois de um período de instabilidade, Abdul Fatah Al-Sisi tomou as rédeas do país, assumindo a presidência do país desde 2014.