Postos móveis facilitam vacinação contra a Covid-19 na África do Sul

Até agora, a África do Sul vacinou integralmente menos de 25% da sua população adulta. Metade de todas as pessoas elegíveis na África do Sul não quer receber a vacina contra a Covid-19, de acordo com um recente estudo do Afrobarómetro. Para ampliar a oferta, uma organização instalou postos móveis numa área estratégica.