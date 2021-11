Porque é que é tão difícil viver com o VIH/Sida no Uganda?

No Uganda, as pessoas portadoras do vírus VIH/Sida e a comunidade médica apontam o preconceito como uma grande barreira ao bem-estar das pessoas infetadas. A segregação dos seropositivos é comum porque muitos têm medo de contrair o vírus. Apesar dos progressos na luta contra o VIH/Sida no Uganda, os desafios continuam.