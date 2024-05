Liga dos Campeões: Cimeira "german-spanish", em Wembley

A final da Champions joga-se a 1 de junho, no Wembley, em Londres, entre o Real Madrid e o Dortmund. 11 anos depois o BVB regressa ao "palco dos sonhos". A última vez foi contra o Bayern de Munique em 2013.

O Real Madrid venceu esta quarta-feira (08.05), o Bayern de Munique com o agregado de 4 - 3. Alphonso Daves apontou o único tento do Bayern (aos 68 minutos). Mas Joselu bisou aos 88 e 90+1, fechando a contenda com o resultado de 2 - 1.

Na terça-feira (07.05), o Dortmund "chutou" para fora da prova o PSG, com o agregado de 2 - 0.

Borussia Dortmund vs. Real Madrid será o primeiro encontro entre os dois conjuntos na final. Se o Real Madrid já soma 14 troféus da Champions, o Dortmund vai à busca do segundo. O único título é da época 1996/97.

Na época seguinte, as duas equipas encontraram-se nas meias-finais. O Real Madrid seguiu para a final com o agregado de 2 – 0, golos conseguidos na primeira mão em Madrid.

Seguiram-se mais duelos, na fase de grupos. Mas há 11 anos, isto é, na época 2012/13, o Dortmund viria a eliminar o Real Madrid também nas meias-finais, cuja final disputou-se em Wembley contra o Bayern de Munique, que acabou com a vitória do Bayern, na altura comandado por Jupp Heynckes.

1 – 2 foi o resultado final, com o golo da vitória a ser apontado por Arjen Robben aos 89 minutos do jogo.

Quem levará o canecão?

O histórico entre os "Los blancos” e os "Pretos e Amarelos”, dá o saldo positivo para a equipa da capital espanhola – Real Madrid, com seis vitórias, num total de 14 partidas. O BVB venceu três e há um registo de cinco empates.

Quem levantará este canecão? Foto: Matthias Schrader/AP/picture alliance

O Real Madrid que acaba de vencer a La Liga vai à terra da sua majestade em busca de regressar ao trono que lhe foi retirado na época passada pelo Manchester City. Mas também está à procura de um triplete, depois de ter ganho a Super Taça Espanhola.

Mas, o central do Dortmund e herói da equipa no jogo da segunda mão contra o PSG, Mats Hummels acredita que tudo é possível com uma "pontinha” de sorte.

"Poucas as pessoas pensaram que estaríamos aqui. Mas agora estamos em Wembley. É simplesmente incrível”, disse no final do jogo desta terça-feira (07.05), contra o PSG, Hummels.

Hummels, Marco Reus e Emiry Can (então Bayern de Munique) são as únicas unidades do Borussia Dortmund que estiveram na final de 2013, contra o Munique, em Wembley.

O central de 34 anos está ciente do peso que isso representa para si e para os seus colegas. Mas não lhes faltará a força de vontade para vencer.

"Enfrentaremos um adversário muito forte. Todos nós acreditamos nisso”, declarou à imprensa Mats Hummels, o herói da qualificação do BVB.