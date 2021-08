Liga dos Campeões 2021/22: Sorteio da fase de grupos

Bem-vindo à Liga dos Campeões 2021/22

Shakhtar Donetsk

É a quinta participação consecutiva do Shakhtar Donetsk na fase de grupos. A equipa agora comandada por De Zerbi perdeu a hipótese de ser pentacampeã (com Luis Castro), terminando em 2º lugar da liga ucraniana, a 11 pontos do Dínamo Kiev. No play-off de acesso à "Champions", o Shakhtar teve um duelo muito equilibrado com o Mónaco, resolvido apenas no prolongamento em França (3-2 agg.).