Liga Alemã de Futebol pondera introduzir "play-offs" na Bundesliga

A recém-eleita presidente da Liga Alemã de Futebol (DFL), Donata Hopfen, defende a necessidade de introduzir o sistema de "play-offs" no campeonato alemão de futebol, a Bundesliga, para decidir quem é o campeão.

"É claro que o campeonato seria mais atraente se tivesse mais competição no topo", afirma a dirigente de 45 anos em entrevista ao jornal alemão "Bild", acrescentando que "se os 'play-offs' nos ajudarem, então vamos falar sobre 'play-offs'".

Donata Hopfen, CEO da DFL

Com esta proposta, Hopfen tenta encontrar soluções para quebrar a monotonia e "invencibilidade” do Bayern de Munique, campeão alemão com nove títulos consecutivos e que caminha já para o décimo título na presente época (2021-2022).

No entender da nova CEO da DFL, "a Bundesliga seria mais excitante se o Bayern Munique não se tornasse campeão alemão todos os anos. O produto seria, por conseguinte, melhor".

Mesmo assim, clarifica Donata Hopfen, "não nos podemos esquecer de que o Bayern tem feito um grande trabalho nos últimos anos, e o sucesso deles, sobretudo na Liga dos Campeões, trouxe-lhes esta enorme vantagem sobre os restantes a nível financeiro”.

Bayern de Munique aberto

O presidente do clube bávaro, Oliver Kahn, já reagiu favoravelmente à proposta da nova líder da DFL.

"Acho emocionante pensar em novos modelos", afirma Kahn, citado pelo jornal Kicker. "Um formato na Bundesliga com semifinais e finais significaria emoção para os adeptos. Então, faz sentido ponderar essa ideia. Nós, do Bayern Munique, estamos sempre abertos a novas ideias", acrescentou a antiga estrela do clube.

Apesar da abertura do Bayern, outros clubes da Bundesliga e muitos amantes do futebol alemão mostram-se cépticos em relação à proposta da introdução dos "play-offs".

Adeptos defendem distribuição equitativa de recursos financeiros

A aliança alemã de adeptos "Unsere Kurve" defende que, ao invés de se discutir a introdução dos 'play-offs', seria melhor "enfrentar os problemas reais que conduzem à falta de concorrência no topo".

"Não necessitamos de novos formatos e concursos que dêem mais dinheiro no futebol, através de ainda mais marketing”, escreveu a associação. Segundo a entidade, para melhorar a competitividade da Bundesliga são necessários regulamentos que "assegurem uma melhor distribuição financeira aos participantes da prova".

As medidas incluiriam uma distribuição mais equitativa dos direitos de radiodifusão, bem como "a introdução de um 'fair-play' financeiro nacional", refere a "Unsere Kurve", para quem é fundamental a definição de um "tecto salarial" no futebol e a prevenção de investimentos múltiplos.