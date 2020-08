Incêndio destrói redação de jornal em Maputo

Um incêndio atingiu a redação do semanário Canal de Moçambique na avenida Maguiguana, em Maputo, na noite deste domingo (24.08). O fogo teria começado durante a partida entre Bayern de Munique e Paris Sait-Germain pela Final da Champions League.

A redação do jornal está inutilizada. O fogo destruiu equipamentos de informática (computadores, impressoras e monitores), matéria de escritório, arquivos do jornal e vários móveis. Equipas do corpo de bombeiros trabalharam durante a madrugada junto com os responsáveis do jornal para apagar o incêndio e avaliar os estragos.

O coordenador do Centro de Democracia e Desenvolvimento (CDD), Adriano Nuvunga, passou parte da madrugada no local e classificou o incidente como "uma barbaridade”.

Equipamento da redação ficou bastante danificado

"Quando chegamos lá, aquilo parecia uma bomba de combustível que explodiu. Estava a cheirar combustível. Eles colocaram dois bidões de combustível, espalharam combustível e atearam fogo de longe. Fomos a esquadra buscar a polícia", relata Nuvunga.

Revolta e desabafos

Um sentimento de revolta tomou conta das redes sociais do jornal moçambicano. Fotos do que restou das instalações do jornal foram publicadas. O diretor Fernando Veloso também se manifestou via Facebook, falando em "bombas artesanais”.

Em comunicado à imprensa, os integrantes do CDD, que estiveram no local, dizem que a redação do jornal "mais crítico ao Governo da Frelimo foi reduzida a cinzas".

A ONG lembra que o incêndio ocorreu quatro dias após o semanário publicar uma reportagem sobre alegado "tráfico de influência" e disputas da "elite política moçambicana pelo controle do negócio de marcação de combustíveis, estimado em 2,5 mil milhões de meticais [30 milhões de euros]".

O texto ressalta que o Ministério dos Recursos Minerais e Energia (MIREME) foi forçado a suspender o concurso que vencido por um consórcio. A anulação ocorreu depois da reclamação de duas empresas interessadas.

Representante do CDD destaca que foram encontrados bidões no local

Na mesma nota, o CDD condena fortemente o que chama de "ataque às instalações do Canalmoz e Canal de Moçambique" e expressou solidariedade com os proprietários e trabalhadores das publicações. "Este ataque representa um grave golpe contra a liberdade de imprensa, um dos fundamentos básicos da democracia. Por esta razão, o CDD exige investigações sérias e profundas deste ataque contra a democracia", diz a nota.

Jornalistas do Canal de Moçambique foram à barra da justiça há algumas semanas depois de noticiarem um alegado acordo entre Estado e multinacionais para proteger trabalhadores dos ataques em Cabo Delgado. Com o título "O negócio da guerra em Cabo Delgado", o jornal estampou o suposto contrato entre empresas e dois ministérios.

Em dezembro de 2019, um homens tentaram raptar o editor do semanário, Matias Guente, no bairro do Alto Maé. O grupo, que se fazia transportar numa viatura de marca Toyota Corola, estava armado e trazia também tacos de beisebol e de golfe, e teria seguido Matias Guente por algum tempo, tendo posteriormente tentado obrigar o jornalista a entrar no seu veículo. Na ocasião, Guente resistiu, foi agredido, mas conseguiu fugir.