Liberdade de imprensa em Angola

Angola é um dos piores países no que toca à liberdade de imprensa em África.

De acordo com a organização não-governamental Repórteres sem Fronteiras (RSF), Angola é um dos piores países no que toca à liberdade de imprensa em África. No entanto, a entrada em funções do novo Presidente, João Lourenço, em setembro de 2017, melhorou a situação da liberdade de imprensa no país. A organização não-governamental destaca, no entanto, que os canais de televisão, as emissoras de rádio e os jornais e revistas são “ainda largamente controlados ou influenciados pelo Governo e partido no poder”, o MPLA. Por outro lado, Angola é um país onde o custo “exorbitante” de licenças de transmissão impede o pluralismo e a emergência de novos atores.