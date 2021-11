Liberdade é a condição daquele que é livre.

A liberdade é um direito que qualquer cidadão tem para agir sem coerção ou impedimento, segundo a sua vontade, desde que dentro dos limites da lei. É ainda a capacidade própria do ser humano para escolher de forma autónoma, segundo motivos definidos pela sua consciência. Liberdade é, em geral, a condição daquele que é livre e está intrinsecamente relacionada com a autodeterminação, independência e autonomia. Pode ainda ser compreendida sob uma perspetiva que denota a ausência de submissão e de servidão, própria da liberdade política, mas também pode ser relacionada com a questão filosófica do livre arbítrio. O direito à liberdade faz parte da Declaração Universal dos Direitos Humanos.