Imprensa, órgãos de comunicação social ou média é a designação coletiva dos meios de comunicação que exercem jornalismo e outras funções de comunicação informativa.

O termo imprensa deriva da prensa móvel, processo gráfico aperfeiçoado pelo alemão Johannes Gutenberg no século XV e que mais tarde foi usado para imprimir jornais, na altura os únicos meios de difusão jornalística. Desde meados do século XX, os jornais passaram a ser também radiodifundidos e teledifundidos e, com o advento da Internet, chegaram os jornais online ou ciberjornais. O termo imprensa mantém-se e designa o conjunto de todos esses veículos de informação jornalística.