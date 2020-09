Covid-19: Moçambique pondera financiar testes das equipas do Moçambola

Textáfrica: Ruínas e o legado do seu clube de futebol

Petizes no antigo centro infantil da Textáfrica

Neste edifício degradado funcionava um centro infantil da antiga fábrica Textáfrica. No local, as crianças dos trabalhadores - e também as que viviam nos arredores – frequentavam as aulas. Hoje, crianças ainda visitam o local, mesmo nas atuais condições. Os petizes brincam, correm e passam tempo ali, de algum modo, a pressionar os dirigentes para a reativação do espaço.