A pandemia é uma epidemia provocada por uma doença infeciosa que se alastra em vários países em simultâneo.

Uma pandemia é uma epidemia de grande escala, causada por uma doença com carácter infecioso, que se espalha entre a população localizada numa grande região geográfica, como um continente ou planeta. A Organização Mundial de Saúde (OMS) justificou a declaração de pandemia no caso da Covid-19 com "níveis alarmantes de propagação e de inação", mas ressalvou que "os países podem ainda mudar o curso desta pandemia se detetarem, testarem, tratarem, isolarem, rastrearem e mobilizarem as pessoas na resposta". A pandemia da Covid-19 foi declarada pela OMS em 11 de março de 2020 depois de a doença já ter infetado mais de 124 mil pessoas e provocado cerca de 4.500 mortos. A última vez que a OMS tinha declarado uma pandemia foi em 2009, por causa da gripe A, causada pelo vírus H1N1, e que também ficou conhecida por gripe suína.