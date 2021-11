COVID-19 é o nome atribuído pela Organização Mundial da Saúde (OMS) à doença provocada pelo coronavírus SARS-COV-2.

COVID-19 é um acrónimo que deriva da junção das palavras Corona + Vírus + Doença e diz respeito a uma patologia provocada pelo vírus SARS-COV-2. A doença COVID-19 pode causar uma infeção respiratória grave, como a pneumonia, e transmite-se por contacto próximo com pessoas infetadas ou superfícies e objetos contaminados. A patologia é transmissível através de gotículas libertadas pelo nariz ou boca quando se tosse ou espirra, que podem atingir diretamente a boca, nariz e olhos de quem estiver próximo. As gotículas podem ainda depositar-se em objetos ou superfícies que rodeiam a pessoa infetada. Por sua vez, outras pessoas podem infetar-se ao tocar nestes objetos ou superfícies com as mãos e, em seguida, tocarem nos olhos, nariz ou boca. Estima-se que o período de incubação da doença (tempo decorrido desde a exposição ao vírus até ao aparecimento de sintomas) seja entre 2 e 14 dias. Os sintomas mais frequentes associados à infeção são febre, tosse, dificuldade respiratória, dores musculares, cefaleia e fraqueza generalizada. Atualmente não existe vacina contra o SARS-CoV-2, estando em curso investigações em vários pontos do planeta para o seu desenvolvimento. O SARS-COV-2 foi identificado pela primeira vez em humanos, no final de 2019, na cidade chinesa de Wuhan, província de Hubei, tendo sido confirmados casos em dezenas de outros países.