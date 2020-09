Covid-19: Bundesliga volta a abrir as portas aos adeptos

A Bundesliga 2020/21 vai arrancar esta sexta-feira (18.09) e o regresso dos adeptos aos estádios alemães é a principal novidade para a nova temporada. A medida foi aprovada na passada terça-feira (15.09), na reunião da DFL, mas as regras serão impostas, sem exceção, pois a Alemanha tem registado um número diário de infetados nas últimas semanas nos quatro dígitos.

Depois da suspensão da Bundesliga em março deste ano, devido ao surto do novo coronavírus, o campeonato alemão voltou a meio de maio e terminou a 27 de junho, com todos os jogos a serem realizados à porta fechada, cenário que se viu um pouco por todo o mundo no regresso do futebol.

Há muito que os clubes e seus responsáveis pediam que os estádios voltassem a abrir portas, devido às perdas financeias a curto prazo e a diminuição do volume de negócio a médio e longo prazo. Não é só uma questão de bilhetes, mas também a venda de camisolas, marketing, catering e todos os negócios internos de cada clube. Sem adeptos nos estádios, os clubes ficam "reféns" dos direitos de transmissão televisa.

20% de ocupação dos estádios Alemanha regista mais de 260 mil infetados pelo novo coronavírus

Contudo, o número de adeptos presentes será até 20% da capacidade máxima do estádio em causa. Sob o sistema federal alemão, as autoridades sanitárias locais terão a última palavra sobre quantos, ou se algum adepto é autorizado a entrar num determinado estádio, dependendo do nível de infeções por coronavírus na região.

Exemplo disso será o jogo inaugural da temporada 2020/21, entre o Bayern Munique e o Schalke 04. A Allianz Arena poderia receber até perto de 15 mil adeptos da casa. No entanto, devido ao contínuo aumento de novas infeções pelo novo coronavírus em Munique, o jogo será à porta fechada.

Mas há mais regras para além dos 20% de ocupação dos estádios de futebol. Já dentro do recinto, deverá manter-se o distanciamento social, não haverá adeptos do clube que joga fora - para fazer com que o fluxo de viagens por tudo o país seja mais baixo, ou pelo menos, não seja potenciado pelo futebol. Outra regra é a proibição da venda e consumo de alcoól dentro do estádio de futebol

Luz verde para outras ligas A Allianz Arena não vai ter adeptos no jogo inaugural da Bundesliga 2020/21

O presidente da Federação Alemã de Futebol (DFB), Fritz Keller, foi um dos primeiros a reagir à decisão, afirmando estar "muito feliz" e expressou a sua "grande gratidão". Quem também felicitou a decisão do regresso dos adeptos aos estádios foi o diretor executivo do Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke.

"Os clubes da Bundesliga, mas também os clubes e associações de outros desportos, podem estar muito felizes".

As autoridades locais já deram luz verde a alguns clubes para permitir o regresso dos adeptos, com Werder Bremen e RB Leipzig a receberem cada um 8.500 adeptos, ou cerca de 20% das capacidades dos seus estádios para assistir ao vivo aos jogos da taça de fim-de-semana.

A decisão da passada terça-feira (15.09) aplica-se não só à Bundesliga, mas também às ligas inferiores de futebol, bem como a outros desportos como o hóquei no gelo, basquetebol, andebol e voleibol. A situação deverá ser revista no final de outubro.