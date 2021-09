Christopher Nkunku "iguala" a Messi

Liga dos campeões: Regressam as “grandes” emoções

Inter 0 – 1 Real Madrid

O golo solitário do brasileiro Rodrygo Silva de Goes à passagem do minuto 89 do jogo foi suficiente para o Real Madrid sair da Itália, com três pontos. O campeão italiano ainda se ressente da saída de Romelu Lukaku para o Chelsea. Na época passada, o jogador marcou 17 golos na Liga Italiana.

Autoria: Amós Fernando