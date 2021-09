CEDEAO: Presidente deposto da Guiné-Conacri "está em boa saúde"

Golpe de Estado na Guiné-Conacri gera preocupação na Guiné-Bissau

Militares da Guiné-Bissau estão de prevenção depois do golpe de Estado no país vizinho, no domingo. Analistas temem que instabilidade em Conacri sirva para reforçar o controlo e criar um "clima de medo" na Guiné-Bissau.