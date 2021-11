O Burkina Faso, também designado por Burquina Faso, é um país africano cuja capital é Ouagadougou e onde se fala francês como única língua oficial.

O Burkina Faso faz fronteira a oeste e a norte com o Mali, a leste com o Níger e a sul com o Benim, Togo, Gana e Costa do Marfim. No final do século XIX, a região foi ocupada e anexada pela França até 1960, ano em que o país recupera a sua independência. Anteriormente conhecido como República do Alto Volta, o país foi renomeado a 4 de agosto de 1984 pelo então presidente Thomas Sankara, que criou o novo nome a partir das palavras Burkina – que significa "homens íntegros" na língua more - e Faso – cuja tradução a partir da língua diola quer dizer "terra natal". O país é membro da União Africana (UA), da Comunidade dos Estados do Sahel-Saara, da Organização Internacional da Francofonia, da Organização da Conferência Islâmica (OCI) e da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO).