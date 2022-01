CAN 2021: Todos os apurados para os oitavos de final

Está terminada a fase de grupos do Campeonato Africano das Nações (CAN 2021), a decorrer nos Camarões. O último dia da fase de grupos viu o campeão em título, Argélia, perder com a Costa do Marfim (3-1) e terminar em último lugar do grupo E, com apenas um ponto em três jornadas.

Destaque também para Cabo Verde, que segue para a fase a eliminar pela segunda vez em três participações, e também para o estreante Ilhas Comores, que ficou com a quarta e última vaga dos quatro melhores terceiros classificados da fase de grupos.

O CAN entra agora em dois dias de descanso, mas regressa no próximo dia 23 de janeiro com o arranque dos oitavos de final.



Confira o quadro completo dos oitavos de final:



23 de janeiro:

Burquina Faso vs. Gabão

Nigéria vs.Tunisia



24 de janeiro:

Guiné vs. Gâmbia

Camarões vs. Ilhas Comores



25 de janeiro:

Senegal vs. Cabo Verde

Marrocos vs. Malaui



26 de janeiro:

Costa do Marfim vs. Egito

Mali vs. Guiné Equatorial