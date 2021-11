José Ulisses de Pina Correia e Silva do partido Movimento para a Democracia (MpD) é um economista, gestor, professor universitário, político e atual primeiro-ministro de Cabo Verde.

Ulisses Correia e Silva licenciou-se em Organização e Gestão de Empresas pelo Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG) da Universidade Técnica de Lisboa, em 1988. Entre 1989 e 1994, foi diretor do Departamento de Administração do Banco de Cabo Verde, cargo que abandonou quando foi empossado secretário de Estado das Finanças entre 1995 e 1998. Tornou-se mais tarde titular dessa pasta, mandato que exerceu entre 1999 e 2000. Antes de ser eleito para o primeiro mandato como presidente da Câmara Municipal da Praia, foi eleito deputado nacional, vice-presidente do MpD e líder do grupo parlamentar do partido, função que exerceu por dois anos, de março de 2006 a março de 2008. Ulisses Correia e Silva foi docente na Universidade Jean Piaget de Cabo Verde e é o atual presidente do MpD. Tornou-se em março de 2016 primeiro-ministro de Cabo Verde, ao vencer as eleições legislativas com a maioria absoluta.