A morna é um tipo de cancão e dança popular de Cabo Verde. A artista Cesária Évora, a “diva dos pés descalços”, ficará na história da música como a artista que internacionalizou este género musical.

A morna é tradicionalmente tocada com instrumentos acústicos e reflete a realidade insular de Cabo Verde, assim como o romantismo e o amor à terra do seu povo. Nas últimas décadas, a morna foi exportada e levada a palcos internacionais por vários artistas, sendo a mais famosa Cesária Évora. O timbre da voz desta diva da música cabo-verdiana conquistou o público dos quatro cantos do mundo. A morna, mais do que um género musical, é um símbolo nacional de Cabo Verde, à semelhança do tango na Argentina, da rumba em Cuba ou do samba no Brasil.