Ilha de Santiago

Santiago é a maior ilha do arquipélago de Cabo Verde, pertencente ao grupo do Sotavento. Estende-se por cerca de 75 km de comprimento, no sentido norte-sul e cerca de 35 km de largura, no sentido leste-oeste.

Dista cerca de 50 km em linha reta da ilha do Fogo, a oeste, e 25 km da ilha de Maio, a leste. Administrativamente, está dividida em seis concelhos. A cidade da Praia é ao mesmo tempo a capital do país e sua cidade mais populosa. A ilha dispõe de um aeroporto, o Aeroporto Internacional da Praia, que recebe voos domésticos e internacionais procedentes da Europa, América do Norte, América do Sul e continente africano. A variante do crioulo cabo-verdiano falado em Santiago tem o nome popular de badiu, termo utilizado para designar o cidadão natural da ilha.