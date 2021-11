Jorge Carlos Fonseca

Jorge Carlos de Almeida Fonseca é um político, jurista e professor universitário cabo-verdiano e é atualmente o presidente da República de Cabo Verde, apoiado pelo Movimento para a Democracia (MpD).

Jorge Fonseca fez o ensino primário e secundário entre Praia e Mindelo, em Cabo Verde, e depois concluiu a sua formação académica superior em Lisboa. Licenciou-se em Direito e é Mestre em Ciências Jurídicas pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Foi Diretor-Geral da Emigração de Cabo Verde entre 1975 e 1977 e Secretário-Geral do Ministério dos Negócios Estrangeiros de Cabo Verde entre 1977 e 1979. Foi professor professor universitário durante grande parte da sua carreira. Entre 1991 e 1993 foi Ministro dos Negócios Estrangeiros no primeiro Governo da II República. Foi candidato a Presidente da República nas eleições de 2001 e novamente candidato nas eleições de 7 de agosto de 2011, desta vez apoiado pelo MpD, vencendo-as na 1.ª volta (com 38% dos votos) e na 2.ª disputada volta (com 54,16%) contra o candidato apoiado pelo Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV), Manuel Inocêncio Sousa. É autor de dois livros de poesia publicados.