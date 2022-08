Bilheteira da Bundesliga: Sabia que pode ver um jogo do Bayern Munique por 10 euros?

Pela primeira vez desde tempos pré-pandemia, a nova temporada da Bundesliga começou com estádios cheios, sem restrições de capacidade, com os clubes a esperarem que assim permaneça durante toda a época.

A par de jogadores de topo, jovens jogadores talentosos e treinadores modernos, a primeira divisão alemã é conhecida pelo ambiente dos seus estádios - em grande parte resultado do preço acessível dos bilhetes e das bacadas em pé, que fornecem a base para uma cultura de adeptos vibrante e socialmente inclusiva.

Bancadas em pé

Enquanto vários clubes da Liga Inglesa estão a reintroduzir áreas "de pé seguro" nesta época, as bancadas de pé são comuns na Alemanha há muito tempo.

Mercedes-Benz Arena

Cada estádio da Bundesliga apresenta pelo menos uma secção em pé sem reservas, normalmente vários blocos atrás de uma das balizas, onde os bilhetes são substancialmente mais baratos.

Tecnicamente, o Olympiastadion, do Hertha Berlim, não tem uma bancada em pé, mas os bilhetes atrás da baliza no "Ostkurve" são vendidos como tal. O mesmo acontece na RedBull Arena em Leipzig, mas foram agora acrescentados os verdadeiros terraços de pé. O Stadion an der Alten Försterei, onde joga o Union Berlin, é famoso por ter mais de 80% da capacidade sem lugares sentados.

O custo médio de um bilhete de época numa secção em pé num clube da Bundesliga esta época é de 196,80 euros, mais 10 euros do que antes da pandemia. A média aponta para um custo de 11,57 euros por jogo em casa.

A Muralha Amarela

O terraço permanente mais famoso da Alemanha é a Tribuna Sul, no Borussia Dortmund, que pode albergar mais de 24.000 adeptos. No entanto, embora famosos pela sua atmosfera, os bilhetes na "Muralha Amarela" são também os bilhetes de época mais caros da liga a 240 euros, ou seja, 14,11 euros por jogo.

Signal Iduna Park

A maioria dos lugares na Tribuna Sul pertencem a detentores de bilhetes de época, mas um número limitado de bilhetes de jogos individuais estão à venda para cada jogo em casa. A procura é elevada, mas se conseguir obter um, custam cada vez mais e novamente são os mais caros da liga, sendo o preço de 18,50 euros.

Aplica-se ainda uma sobretaxa de 20% nos dois maiores jogos em casa: o derby contra o Schalke e o clássico frente o Bayern Munique.

Quanto ao Bayern, pode assistir aos campeões alemães por 10 euros. Se adquirir um bilhete de época no terraço da Curva Sul, custa apenas 160 euros, ou seja, 9,40 euros por jogo - o terceiro mais barato do campeonato. Os bilhetes individuais em pé, se conseguir obter um, custam 15 euros, mais uma taxa de processamento de 1 euro.

Antes da pandemia, o Bayern Munique oferecia os bilhetes da época mais baratos da Bundesliga, mas, tendo aumentado os seus preços, o primeiro lugar da oferta pertence agora ao Wolfsburg, que continua a ser a escolha do povo a 145 euros. Apenas 8,50 euros por jogo.

Os lugares baratos

Claro que, embora estar de pé seja barato, nem todos querem ser levantados e empurrados numa multidão com uma vista restrita durante 90 minutos.

A procura de bilhetes de pé é elevada na maioria dos clubes, especialmente Bayern e Dortmund, mas também em clubes como o Colónia, Borussia Mönchengladbach, Eintracht Frankfurt e Schalke.

Allianz Arena

Infelizmente, estes são substancialmente mais caros e não diferem tanto dos bilhetes equivalentes em outras ligas europeias de topo. Mas ainda assim não vai ficar de bolsos vazios.

Mais uma vez, os lugares mais baratos podem ser encontrados em Wolfsburg, onde o bilhete mais barato da época é de apenas 220 euros. São apenas 12,94 euros por jogo, mais barato do que um bilhete de pé no Borussia Dortmund, VfB Stuttgart, VfL Bochum ou Union Berlim.

O Hertha Berlin também oferece bilhetes de época acessíveis a apenas 249 euros (14,64 euros por jogo), enquanto o Hoffenheim, RB Leipzig, Bayer Leverkusen e Mainz 05 também têm lugares disponíveis por menos de 300 euros. Em média, no entanto, os lugares mais baratos da Bundesliga funcionam a 345 euros por época, ou pouco mais de 20 euros por jogo - mas os bilhetes individuais são ligeiramente mais caros.

Os lugares "VIP"

Outros, no entanto, são muito mais caros. Os bilhetes de época no Borussia Dortmund custam entre 435 e 805 euros (ou 25,60 - 47,35 euros por jogo), com bilhetes individuais de jogo a custar mais, desde 36 euros no topo dos quadrantes até 61 euros para os melhores lugares - mais essa sobretaxa de 20% contra o Schalke e o Bayern.

Os lugares no Bayern Munique custam entre 375 e 810 euros (ou 22 - 47,64 euros por jogo), com bilhetes de jogos individuais a custar até 80 euros.

O bilhete mais caro da época da Bundesliga pode ser encontrado em Colónia (910 euros ou 53,50 euros por jogo), enquanto que o bilhete mais caro desta época é para um jogo da "categoria um" (ou seja, Bayern e Dortmund) no RB Leipzig, custando 90 euros.