Bayern vs PSG e Real Madrid vs Liverpool: os grandes duelos dos quartos de final da Champions

Quis assim o destino, aliás a sorte, que o campeão em título da Liga dos Campeões da edição passada, o Bayern de Munique, voltasse a encontrar o Paris Saint-Germain. Desta vez, o jogo ocorre nos quartos de final da competição, cujo sorteio foi realizado nesta sexta-feira (19.03).

O Bayern vs PSG foram os finalistas da última edição da Champions, ganha pela turma alemã.

O sorteio desta sexta-feira ditou também o cruzamento entre o Borussia Dortmund diante do Manchester City. O vencedor deste confronto terá pela frente nas meias-finais, o vencedor do embate entre Bayern x PSG.

Real Madrid v Liverpool na final de 2017/18 da UEFA Champions League

O outro cruzamento interessante do sorteio dos quartos de final é do Real Madrid x Liverpool. As duas equipas protagonizaram a final da Champions na edição 2017/18 ganha pelos espanhóis, por 3-1.

A equipa que levar a melhor nesta fase, vai encontrar o vencedor do confronto entre o FC Porto vs Chelsea. Os portistas que eliminaram nos oitavos de final, voltam a cruzar caminho de uma equipa inglesa. Na última ocasião, que a turma portuguesa defrontou uma equipa inglesa, nos quartos de final foi em 2019. E o adversário foi o Liverpool tendo perdido a eliminatória com o agregado de 6-1.

Os jogos dos quartos de final desta época estão agendados para aos 6 e 7 de abril – primeira mão e 13 e 14 de abril – segunda mão.

A meias-finais serão disputadas nos dias 27 e 28 de abril e 4 e 5 de maio. A final da Liga dos Campeões deste ano será no dia 29 de maio, no o Estádio Olímpico Atatürk, em Istambul, na Turquia.