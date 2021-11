Bayer 04 Leverkusen 1 - 5 Bayern Munique

O Bayern Munique, próximo adversário do Benfica na Liga dos Campeões, goleou este domingo no campo do Bayer Leverkusen, por 5-1, com uma primeira parte ‘demolidora’. O avançado polaco Robert Lewandowski 'bisou', aos quatro e 30 minutos, seguindo-se um remate certeiro de Muller, aos 34, e dois golos de Gnabry, aos 35 e 37. Patrik Schick fez o golo de honra para Leverkusen.