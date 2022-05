"Mit meinem Herzen bin ich in Charkiw"

Tatjana ist Deutschland und anderen europäischen Ländern für die Hilfe dankbar: "Ich bin zwar in Sicherheit, aber mit meinem Herzen bin ich in Charkiw, bei meiner Familie und meinen Freunden. Jeden Abend lese ich die Nachrichten über Bombardierungen, Tote und Verwundete. Jeden Morgen rufe meine Familie und Freunde an, in der Hoffnung, dass mit ihnen alles in Ordnung ist."