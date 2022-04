Zwei Generationen gegen den Klimawandel

Die Engländerin Sue Parfitt ist 80 und versteht die Welt nicht mehr. Wegen des Klimawandels sei die Existenz ihrer Enkel in Gefahr - aber offenbar interessiere das niemanden so richtig. Nun müsse sie die Initiative ergreifen. Mit Umweltaktivisten organisiert sie gezielte Verkehrsbehinderungen - und muss sich dafür vor Gericht verantworten. In Deutschland nennt sich Carla Rochels Protestbewegung "Letzte Generation", weil sie glauben, die Letzten zu sein, die die Klimakatastrophe noch abwenden können. Auch sie blockieren Häfen, Flughäfen, Autobahnen, kleben sich mit Sekundenkleber auf dem Asphalt fest, sind bereit, dafür ins Gefängnis zu gehen. Das Ziel: Die Bundesregierung soll schnell weitere Klimaschutzmaßnahmen beschließen. Was treibt die 20-jährige Carla an? Wie weit ist sie selbst bereit zu gehen? Eine Reportage von Birgit Maaß und Leonie von Hammerstein.