Zoran Arbutina

In Deutschland lebt Zoran seit 1990. Zuerst arbeitete er als freier Journalist für Rundfunkhäuser wie Hessischer Rundfunk (HR) und Westdeutscher Rundfunk (WDR), seit 1996 in verschiedenen Funktionen überwiegend bei Deutsche Welle, in den letzten Jahren vorwiegend für die Sprachredaktion Bosnisch/Kroatisch/Serbisch.

Zoran schreibt in deutscher und kroatischer Sprache. Seine Schwerpunkte als Autor sind politische, wirtschaftliche und kulturelle Phänomene in den Westbalkan-Ländern, in Deutschland und in Europa. Er beschäftigt sich oft und gerne mit Themen wie Integration, Flüchtlinge, Menschenrechte, Demokratie, Rechtstaatlichkeit und Teilhabe von Menschen mit Migrationshintergrund.