Zoo Krefeld: Ein Jahr nach dem Brand im Affenhaus

Ende November war das verbrannte Affenhaus im Krefelder Zoo endlich komplett abgerissen. "Das war eine große Erleichterung, nicht mehr jeden Tag an der Ruine vorbeigehen zu müssen. Das hilft uns, mit dem Unglücksgeschehen abzuschließen, vergessen werden wir es natürlich nie," sagt Zoodirektor Wolfgang Dreßen.

Er erzählt von dem Gefühl der Ohnmacht, als der Brand in der Neujahrsnacht wütete, an die Trauer, als klar war, dass mehr als 50 Tiere inklusive acht Menschenaffen in den Flammen verendet waren. Und an die Bestürzung über die persönlichen Angriffe auf ihn in den sozialen Netzwerken.

"Es ging in der Nacht direkt los mit Anschuldigungen, Drohungen und Verschwörungstheorien", erinnert sich Zoo-Pressesprecher Adam Mathea. Zum Schutz der Mitarbeiter entschied der Zoo, Hasskommentare zu löschen und direkte Bedrohungen zur Anzeige zu bringen.

Eine sogenannte "Himmelslaterne" verursachte den Brand, der das Affenhaus zerstörte

Der Zoo betont, keine Mitschuld an dem Brand zu tragen: Das 1975 erbaute Affenhaus bekam 2009 ein neues Dach, das den Bestimmungen des Brandschutzes und des Baurechts entsprach. Trockenes Laub war Ende November vom Dach entfernt worden. Eine nächtliche Wache patrouillierte pflichtgemäß, war aber gerade um Mitternacht am anderen Ende des 14 Hektar großen Geländes unterwegs.

Schnell war klar, dass eine sogenannte "Himmelslaterne" den Brand verursacht hatte. Diese Papierlaternen aus Ostasien können wie kleine Heißluftballons kilometerweit fliegen.

'Himmelslaternen' sind kleine Heissluftballons aus Papier und in Deutschland wegen Brandgefahr verboten

Sachverständige stellten nach, wie die Laterne kurz nach Abflug auf dem Dach des Affenhauses aufsetzte, die darin enthaltene hochentzündliche Flüssigkeit sich auf das Plexiglas ergoss und sich großflächig durch die vier Lagen Acryl brannte. Die aus dem Affenhaus aufsteigende warme Luft fachte die Flammen an. Die Feuerwehr konnte nur noch verhindern, dass das Feuer auf die benachbarten Känguru- und Gorillagehege übergriff.

Die Tatverdächtigen waren schnell identifiziert: Eine Frau und ihre zwei erwachsenen Töchter stellten sich der Polizei. Sie gaben zu, mehrere Himmelslaternen mit guten Wünschen beschrieben und kurz nach Mitternacht aufsteigen gelassen zu haben. Dass die Laternen seit 2009 in Deutschland wegen erhöhtem Brandrisiko verboten waren, hätten sie nicht gewusst. Sie hatten sie aus dem Internet bestellt. Im Dezember akzeptierten sie einen Strafbefehl wegen fahrlässiger Brandstiftung und eine Geldstrafe von insgesamt rund 20.000 Euro. Einen Prozess wird es also nicht geben.

Trauer und Trost

Die erste gute Nachricht kam in den frühen Morgenstunden nach der Brandnacht: Zwei Schimpansen hatten fast unverletzt überlebt. Der 28-jährige Limbo und die 48-jährige Bally leben seitdem in einem abgeschiedenen Teil des Gorilla-Hauses intensiv betreut von ihrem angestammten Pfleger und haben sich gut erholt.

Zoodirektor Wolfgang Dreßen beginnt mit der Planung für ein neues Affengehege

Das internationale Medieninteresse war gewaltig, erinnert sich Pressesprecher Mathea. Journalisten aus den USA und Kanada baten um Interviews, ein chinesischer Sender entsandte eine Reporterin, um nachzuforschen, ob die Himmelslaternen aus China kamen und die Tatverdächtigen vielleicht Chinesen waren, erzählt er.

Auch Beileidsbekundungen kamen aus aller Welt. Auf Kondolenzkarten von Zoos aus den USA hatte jeder Mitarbeiter einige persönliche Worte geschrieben. Noch größer war der Zuspruch aus der Stadt selbst: Der Eingang des Zoos verwandelte sich schnell in ein Meer aus Kerzen, Blumen und Stofftieren. "Dieses Mitgefühl hat uns viel Trost, aber auch Kraft für die anstehenden Herausforderungen gegeben," sagt Dreßen.

Zoo in Krefeld wieder geöffnet Jetzt erst recht Nicht einmal 60 Stunden nach dem verheerenden Brand im Menschenaffengehege, bei dem mehr als 30 Tiere ums Leben gekommen sind, hat der Krefelder Zoo am Freitag wieder seine Pforten geöffnet. Schon am frühen Vormittag kamen die ersten Besucher. Insgesamt spricht der Zoo aber von einer "einem Januartag entsprechenden" Nachfrage.

Zoo in Krefeld wieder geöffnet Bilder der Trauer Viele Menschen haben Kerzen und Blumen niedergelegt. Für die etwa 70 Mitarbeiter ist eine Trauerfeier geplant. Zoobesucherin Sabine Döge sagt der DW, während sie in der Schlange steht: "Ich weiß nicht, wie es sich anfühlen wird, gleich dort hereinzugehen. Wir sind ja mit den Tieren aufgewachsen."

Zoo in Krefeld wieder geöffnet Corpus Delicti Bei dem Feuer waren in der Silvesternacht mehr als 30 Tiere verendet, darunter acht Menschenaffen. Es entstand ein Schaden in zweistelliger Millionenhöhe. Grund für den Brand war eine in der Silvesternacht gestartete Himmelslaterne - diese sind in Nordrhein-Westfalen verboten. Die drei mutmaßlichen Verursacherinnen stellten sich noch am Neujahrstag der Polizei.

Zoo in Krefeld wieder geöffnet Lieblinge des Zoos Die Menschenaffen gehörten zu den Lieblingen des Krefelder Publikums, so auch Orang-Utan-Dame Lea und ihr 2016 geborenes Baby Suria. Beide kamen ums Leben. Die Trauer um die Tiere ist nach Ansicht des katholischen Theologen Rainer Hagencord angemessen. Gerade bei Menschenaffen könnten Besucher und Pfleger eine Persönlichkeit erleben und eine Vertrautheit mit den Tieren erfahren.

Zoo in Krefeld wieder geöffnet Senior im Affenhaus Auch der Silberrücken-Gorilla Massa, hier ein Bild von 2016, ließ im Inferno an Neujahr sein Leben. Mit 48 Jahren war er der Senior im Affenhaus. Mit seiner ebenfalls ums Leben gekommenen Artgenossin Boma hatte er fünfmal Nachwuchs. Diese lebten aber nicht mehr in Krefeld.

Zoo in Krefeld wieder geöffnet Sicher im Gorillagarten Gorilla-Männchen Kidogo ist der Chef einer zweiten Silberrücken-Gruppe im Krefelder Zoo. Diese lebt nicht im Affenhaus, sondern - um Konflikte zu vermeiden - im nahe gelegenen Gorillagarten, den das Feuer nicht erreichte. Das rettete den Gorillas das Leben.

Zoo in Krefeld wieder geöffnet Nur noch Ruine Das 1975 erbaute Affenhaus galt bei seiner Eröffnung als eines der modernsten in Europa. Der Bereich rund um die Brandruine ist wegen Einsturzgefahr aber für Besucher noch gesperrt. Auch die beiden Schimpansen Bally und Limbo, die als einzige das Feuer leicht verletzt überlebten, sind nicht zu sehen. Bei ihnen ist laut Experten damit zu rechnen, dass sie von den Ereignissen traumatisiert wurden.

Zoo in Krefeld wieder geöffnet Inferno in der Neujahrsnacht Obwohl die Feuerwehr in der Silvesternacht in kürzester Zeit vor Ort war, konnte sie das komplette Abbrennen der Anlage nicht mehr verhindern. Der Zoo spricht von einem "unglaublich tragischen Unglücksfall", der alle Mitarbeiter, aber auch die drei mutmaßlichen Verursacherinnen ein Leben lang begleiten werde. "Es war ein Albtraum", so Zoosprecherin Petra Schwimm im DW-Gespräch.

Zoo in Krefeld wieder geöffnet Ungewisse Zukunft Wie geht es jetzt weiter? Der Zoo Rostock, der einige Nachfahren der verstorbenen Krefelder Affen in seinem Bestand hat, kündigte bereits an, helfen zu wollen. Auch sonst gab es viel Solidarität aus dem In- und Ausland. Vielleicht also wird in Zukunft wieder eine große Menschenaffen-Population in Krefeld leben. Autorin/Autor: Friedel Taube (epd), Ruth Krause



Seelsorger und Therapeuten betreuten die Zoo-Mitarbeiter vor Ort, die eine besonders enge Bindung zu den verbrannten Tieren hatten, und führten Gruppen- und Einzelgespräche, die sich über mehrere Monate erstreckten.

Ein Zoo im Herzen der Stadt

"Der Zoo ist seit Generationen ein Identifikationsort," betont der Pressesprecher der Stadt Christoph Elles. "Kein Kind wächst in unserer Stadt auf, ohne mit Eltern, Großeltern, Freunden oder der Schulklasse den Zoo zu besuchen. Viele kommen später mit ihren eigenen Kindern wieder," sagt er.

So auch Caroline Gappel, vom Verein "Zoofreunde Krefeld," der nach dem Brand einen Ansturm an neuen Mitgliedern erlebt hat. "Ich bin schon mit meinen Großeltern regelmäßig in den Zoo gegangen und die großen Tierhäuser waren immer ein besonderes Highlight für mich," erzählt Gappel.

Caroline Gappel leitet den Verein 'Zoofreunde Krefeld', der 2020 einen Mitgliederansturm erlebte

Nun ist ihr fünfjähriger Sohn Maximilian ein großer Fan des Tierparks, den er regelmäßig besucht. "Am Silvestertag waren wir noch im Zoo," erinnert sich Caroline Gappel. "Ob wir noch ins Affenhaus gehen, habe ich ihn gefragt. Aber er war müde: 'Wir gehen nächstes Mal', hat er gesagt." Am nächsten Tag war dann klar, es wird kein nächstes Mal geben. "Das hat mich sehr traurig gemacht", erinnert sie sich.

Es sei nicht einfach gewesen, ihrem Sohn zu erklären, was passiert war, berichtet Gappel. Aber die Gespräche mit ihm hätten auch ihr geholfen, das Ereignis zu verarbeiten. Maximilian hat, wie viele andere Krefelder Kinder, einen Teil seines Taschengeldes dem Zoo gespendet. Über zwei Millionen Euro sind in diesem Jahr gespendet worden.

Maximilian ist eines der vielen Krefelder Kinder, die den Zoo mit Taschengeldspenden unterstützt

Große Pläne für die Zukunft

Schnell entschied der Zoo: Das Geld fließt in eine neue größere Anlage mit dezentralen Innen- und weiträumigen Außengehegen auch für Gorillas, Schimpansen und Orang-Utans. Alles nach den strengen Richtlinien der europäischen Zuchtprogramme. Im kommenden Jahr sollen Pläne für den Bau entwickelt werden. Fünf bis zehn Jahre wird es dauen, bis alles fertig ist, schätzt Zoodirektor Dreßen - bei Kosten von über 20 Millionen Euro.

Krefeld unterstützt die Pläne und bewilligt zusätzliche Flächen. Der Zoo mit seinen 85 Angestellten ist schließlich ein Wirtschaftsfaktor in der 230.000 Einwohner zählenden Stadt, die mit über elf Prozent eine Arbeitslosenquote hat, die fast doppelt so hoch ist wie im Bundesdurchschnitt.

Insofern zieht Pressesprecher Elles Parallelen zu mittelständischen Unternehmen: "Im Jahr 2019 wurden über 320.000 Tageskarten verkauft. Die Besucher kommen aus der ganzen Region und den benachbarten Niederlanden. Der Umsatz durch Eintrittsgelder lag 2019 bei fast drei Millionen Euro. Viele Projekte im Zoo Krefeld werden mit ortsansässigen Unternehmen realisiert."

Pressesprecher Adam Mathea zeigt die Stelle, wo das Affenhaus stand. Er war selbst schon als Kind im Krefelder Zoo

Ein Jahr nach dem Brand steht noch das abschließende Sachverständigengutachten und die Versicherungszahlung aus. Dennoch wäre das Wirtschaftsergebnis dank eines kräftigen Besucheranstiegs im Sommer trotz der Corona-Pandemie im noch laufenden Jahr 2020 gut gewesen, sagt Dreßen. Wenn nicht der zweite Lockdown im November eine erneute Schließung erzwungen hätte.

Kritik an den Zoo Plänen

Die Pläne für das neue Affengehege werden von manchen Tierschutzorganisationen kritisch gesehen. So kommt vehementer Protest von der Tierschutzorganisation PETA. Sie sammelte 30.000 Unterschriften gegen den Neubau des Affenhauses.

"Anstatt für viele Millionen Euro ein neues Gefängnis für ein paar bedauernswerte Insassen zu bauen, könnten mit dem Geld große Gebiete ihrer natürlichen Lebensräume in Afrika und Asien über viele Jahre geschützt und somit die Zukunft von zahlreichen Menschenaffen langfristig gesichert werden", erklärte PETA Sprecherin Yvonne Würtz der DW.

Zoodirektor Dreßen widerspricht: "Unsere Tiere hier sind Botschafter für ihre Artgenossen im Freiland", erklärt er. "Wir können unsere Besucher durch das direkte Erlebnis begeistern, sich auch für den Artenschutz im Freiland einzusetzen, und animieren sie erfolgreich, solche Projekte finanziell zu unterstützen."

Mit 48 Jahren war Massa war nicht nur der älteste Silberrücken in Europa, er hat auch hunderte Nachkommen gezeugt.

Die rund 60 deutschen Zoos fördern direkt Programme zur Erhaltung bedrohter Tierarten in Asien und Afrika, zum Teil über eigene Freilandprojekte. Das Geld dafür kommt von den 40 Millionen Zoobesuchern im Jahr.

Alle Schimpansen, Orang-Utans und Gorillas in deutschen Zoos kommen aus europäischen Zuchtprogrammen und werden von EAZA verteilt. Die in der Brandnacht verendeten Gorillas, Schimpansen und Orang-Utans haben Hunderte Nachkommen, die auf Zoos in aller Welt verteilt sind. "Es ist nicht auszuschließen, dass eines Tages einige dieser Nachkommen nach Krefeld ziehen", sagt Dreßen. "Darüber würde ich mich besonders freuen."