Zeugen: Ausschreitungen bei Protesten im Iran

Nach Angaben von Nichtregierungsorganisationen waren Polizei- und Sicherheitskräfte am Samstagabend mit Panzern in die Stadt Mahabad in der iranischen Kurdenregion einmarschiert. Auch der Strom in der Stadt wurde demnach kurzfristig abgeschaltet. Die Situation sei eskaliert - zahlreiche Einwohner wurden verletzt, wie Augenzeugen berichteten. Unklar war, ob es auch Tote gegeben hat. Die Schilderungen ließen sich nicht unabhängig überprüfen.

Mahmood Amiry-Moghaddam, Vorsitzender der in Norwegen ansässigen NGO "Iran Human Rights" (IHR), teilte im Interview der Deutschen Welle mit, dass eine "große Anzahl" von Revolutionsgarden und Militärfahrzeugen in die Stadt eingedrungen sei und dass es Berichte über "Maschinengewehrfeuer" in der Nacht zum Samstag gegeben habe. Obwohl es keine bestätigten Berichte über Opfer gab, sagte Moghaddam, dass die Situation "nicht gut aussieht", da die Behörden ein hartes Durchgreifen planten: "Wir sind besorgt, dass es zu einer menschlichen Tragödie, zu einem Massaker kommen könnte", sagte er.

Sicherheitskräfte fahren in der kurdischen Stadt Mahabad auf

Die regierungsnahe Nachrichtenagentur Tasnim stellte die Situation dagegen anders dar: In der Nacht zum Sonntag hätten "bewaffnete Terroristen" Privathäuser und öffentliche Einrichtungen in Brand gesetzt und die ganze Stadt und deren Einwohner in Panik versetzt. Mehrere Anführer der "Terrorgruppen" hätten jedoch überführt und inhaftiert werden können, so der Tasnim-Bericht unter Berufung auf örtliche Sicherheitsbehörden.

Protest in anderen kurdischen Städten

Tausendfach in den sozialen Medien geteilte Videos zeigten Militärkonvois, die durch die Straßen fuhren. Die ebenfalls in Norwegen ansässige Menschenrechtsorganisation Hengaw berichtete von Helikoptern, die über dem Himmel von Mahabad kreisten. Ort und Zeit der Aufnahmen ließen sich auch hier nicht unabhängig überprüfen.

In der kurdischen Stadt Sanandaj gingen an diesem Wochenende ebenfalls Protestierende auf die Straße

Medienberichten zufolge gab es am Samstagabend auch in anderen mehrheitlich von Kurden bewohnten Städten Demonstrationen gegen den repressiven Kurs der iranischen Führung, darunter in den Städten Bukan und Sakes. Sakes ist der Heimatort der Kurdin Jina Mahsa Amini, an deren Tod sich die seit zwei Monaten andauernde Protestwelle entzündet hat.

IHR: Desinformationskampagne

Die 22-Jährige war Mitte September in Teheran im Krankenhaus gestorben, nachdem sie von der Sittenpolizei wegen eines angeblich nicht vorschriftsgemäß getragenen Kopftuchs festgenommen worden war. Aktivisten werfen der Polizei vor, Amini misshandelt zu haben.

Im Deutsche Welle-Interview beschuldigte IHR-Chef Moghaddam das Mullah-Regime in Teheran, die Proteste in eine Bewegung umwandeln zu wollen, die sich auf "ethnische Fragen" konzentriere, verbunden mit einer "Desinformationskampagne", die den Eindruck vermittele, dass man gegen "bewaffnete Rebellen" vorgehe: "Es ist eine Machtdemonstration, die Angst schürt und Menschen tötet", sagte er. Allein in der vergangenen Woche seien rund 40 Menschen, vor allem in den kurdischen Gebieten, getötet worden, so Moghaddam. Insgesamt wurden bei den Protesten nach IHR-Angaben bisher mindestens 378 Menschen getötet, darunter 47 Kinder.

uh/fab (DW-eigen, dpa, afp)