Taiwan

Taiwan gilt als das LGBTQ+-freundlichste asiatische Land. Grund dafür ist die Verbesserung der Diskriminierungsgesetze, der Adoptions- und Trans-Rechte. So legalisierte es als erstes Land in Asien 2019 die gleichgeschlechtliche Ehe und konnte sich die Ausrichtung der WorldPride 2025 in der Stadt Kaohsiung sichern. Übrigens: Taiwan ist das erste Land der Welt, das eine Transgender-Ministerin hat.