Sie hat die Form einer Auster oder auch eines Segelschiffs auf hoher See. Das Opernhaus in Sydney feiert in diesem Jahr seinen 50. Geburtstag. Mit diesem Bau schuf der Däne Jørn Utzon ein weltweit bekanntes Wahrzeichen der Musik. Die Konstruktion der weißen "Segel" erwies sich als technisch schwierig und so betrug die Bauzeit 16 Jahre, bis das Opernhaus 1973 eingeweiht wurde.