Dem Lockruf der Rheinromantik folgen Reisende seit 200 Jahren. Von Koblenz aus starten Ausflugschiffe in Richtung Loreley-Felsen und zu Touren durch das Moseltal. Denn am Deutschen Eck fließen Rhein und Mosel zusammen. Besucher können auch in Gondeln zur Festung Ehrenbreitstein schweben. 118 Meter über dem Rhein gibt es eine tolle Aussicht. Und wer möchte, bleibt über Nacht in der Jugendherberge.