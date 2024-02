Um vom Nordufer der Elbe schneller in die südlich gelegenen Hafengebiete zu kommen, wurde in Hamburg die erste Flussuntertunnelung auf dem europäischen Kontinent gebaut. Seit 1911 geht es mit Fahrkörben an den Landungsbrücken in die Tiefe. Zwei geflieste Röhren, 426,5 Meter lang, führen unter der Elbe hindurch. Zu Fuß oder mit dem Fahrrad kostet es nichts. Nur ein bisschen Überwindung.