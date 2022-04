Zahlreiche Flugsaurier in Atacama-Wüste entdeckt

Sensationsfund: Ein kompletter Ichthyosaurier

Kein Kuscheltier

Dieses riesige Fossil haben Paläontologen in Mittelengland ausgegraben. Es ist das am besten erhaltene Fossil eine Ichthyosaurus, das je in Großbritannien gefunden wurde. Doch am Anfang sah der Fund bei Weiten nicht so spektakulär aus.