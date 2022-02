Das deutsche Paar Denise und Jens aus Hessen spricht offen über ihren Kinderwunsch, über die vielen gescheiterten Versuche, durch künstliche Befruchtung selbst ein Kind zu bekommen und wie es auf Leihmutterschaft gekommen ist. Sie gehören zu den rund 15 Prozent aller deutschen Paare, die ungewollt kinderlos sind. Für sie bleibt nach deutschem Recht nur eine Adoption oder ein Pflegekind, aber viele wollen das nicht akzeptieren, weil die Reproduktionsmedizin mittlerweile viel mehr möglich macht. Doch Leihmutterschaft ist in Europa sehr umstritten

Der Film begleitet Denise und Jens, wenn sie in der Ukraine ihr "bestelltes" Kind abholen. Dort ist kommerzielle Leimutterschaft legal und das Geschäft mit der Sehnsucht floriert. Agenturen und Kliniken für Reproduktionsmedizin verdienen in der Ukraine mit "bestellten Kindern" Millionen. Die bürokratischen Hürden sind niedrig und die Kosten im Vergleich zu den USA verhältnismäßig günstig. Für viele kinderlose Paare sind ukrainische Leihmütter oft die letzte Hoffnung.

Der Film hinterfragt das System Leihmutterschaft: Wie funktioniert dieses Geschäft mit dem Babyglück? Wer sind die Leihmütter, die selbstbewusst darüber sprechen, warum sie ihren Körper verkaufen?

Mit welchen Problemen haben die Wunscheltern in Deutschland zu kämpfen? Denn in Deutschland zurück, müssen sie sich auf einen langen Kampf mit den Behörden einstellen, wenn es um die Anerkennung ihrer Elternschaft geht. Eine rechtliche Grauzone und eine Herausforderung für die deutsche Justiz. Die Reportage "Wunschkind aus Kiew" schlägt ein Kapitel auf, das der Öffentlichkeit kaum bekannt ist.



Sendezeiten:

DW Deutsch

DI 01.03.2022 – 17:30 UTC

MI 02.03.2022 – 01:30 UTC

MI 02.03.2022 – 13:03 UTC

DO 03.03.2022 – 03:15 UTC

DO 03.03.2022 – 10:15 UTC

FR 04.03.2022 – 08:30 UTC

Neu-Delhi UTC +5,5 | Bangkok UTC +7 | Hongkong UTC +8



DW Deutsch+

MI 02.03.2022 – 02:00 UTC

MI 02.03.2022 – 14:15 UTC

DO 03.03.2022 – 03:15 UTC

DO 03.03.2022 – 11:03 UTC

DO 03.03.2022 – 20:30 UTC

Vancouver UTC -8 | New York UTC -5 | Sao Paulo UTC -3