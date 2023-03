World Stories

World Stories - Reportagen der Woche

In Indien finden geflüchtete afghanische Schülerinnen, was ihnen in ihrer Heimat verwehrt wird: ein Recht auf Bildung +++ Backen für den Frieden: wie ein Frauenprojekt in Kolumbien Opfer des Bürgerkrieges mit den Tätern versöhnen soll.