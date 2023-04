World Press Photo Award verliehen

Story des Jahres: Pure Verzweiflung in Afghanistan

Der dänische Fotograf Mads Nissen erinnert uns an das Schicksal der Menschen in Afghanistan unter der Herrschaft der Taliban. Hier zeigt Khalil Ahmad seine Narbe. Seine Eltern verkauften seine Niere, um ihre zehn Kinder zu ernähren. Doch Halil hat seitdem keine Lebensfreude mehr. Seit dem Zusammenbruch der Wirtschaft in Afghanistan ist der Organhandel dramatisch gestiegen.