World Press Photo Award der Regionen verliehen

Klimawandel in Afrika: Marokko

"Before it's gone" ("Bevor sie verschwindet") heißt die Serie von M'hammed Kilito, die das Leben in einer Oase in Marokko dokumentiert. Die letzte Rest von Wasser droht auszutrocknen, mit ihm die Pflanzen, die Menschen sind von Armut bedroht, wandern aus. In letzten Jahrzehnten sind wegen der steigenden Temperaturen, Feuern und Wassermangel rund zwei Drittel der Oasen im Land bereits verschwunden.